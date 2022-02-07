Тренер рассказала о дневном рационе питания без вреда для фигуры

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Персональный тренер из Австралии Рэйчел Диллон рассказала о дневном рационе питания, который не навредит фигуре. Данной теме она посвятила видео на своей странице в Instagram.

На завтрак эксперт рекомендовала употреблять тосты из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом, ореховой пастой, бананами, голубикой и медом, а также ягодный смузи.

На ланч Диллон приготовила мини-тако с фаршем из говядины, помидорами, авокадо и салатом. Также она посоветовала выпивать стакан воды с огурцами и льдом.

В обед тренер съела рис с брокколи, куриной грудкой и соусом, а на десерт – рожок мороженого с шоколадным топпингом.

Ранее специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты для продления жизни. В частности, она порекомендовала добавлять в рацион жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.

По мнению врача, из рациона нужно убрать продукты с повышенным содержанием сахара, такие как сладкие газировки, пирожные и готовые хлопья. Также специалист посоветовала исключить рафинированные растительные масла, такие как соевое, рапсовое и подсолнечное.

