Врачи рассказали, как решить проблемы с выпадением волос после перенесенного коронавируса

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При выпадении волос и ухудшении состояния ногтей после перенесенного коронавируса необходимо сдать анализы на уровень витаминов D и B12. Такую рекомендацию в беседе с RT дал специалист Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" врач-инфекционист Сергей Васильев.

"При их дефиците обязательно обратиться к врачу, самостоятельно принимать витамины не нужно. Целесообразно обратить внимание на рацион питания. Употреблять в пищу больше рыбы, овощей и фруктов", – посоветовал медик.

Руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков отметил, что при выпадении волос можно принимать добавки, содержащие биотин, а также делать массаж головы с кедровым маслом.

Проблемы с ногтями, по мнению специалиста, помогут решить витамины Е, С и бета-каротин.

Чудаков напомнил, что витамины и минералы являются неотъемлемой частью пищи. Их постоянный фон обеспечивает готовность организма к встрече с инфекцией и способствует последующему выздоровлению.

"Поэтому эффективное потребление витаминов и минералов – это не сезонность, не вынужденная мера, а просто часть ежедневного рациона", – убежден врач.

Васильев и Чудаков сошлись во мнении, что для переболевших COVID-19 нет ограничений ни в стрижке волос, ни в бритье, ни в маникюре и педикюре. Делать эти процедуры можно сразу после выздоровления.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что после коронавируса могут разрушаться ногти. При этом, по его словам, во время болезни это не проявляется. Также у переболевших могут выпадать волосы и возникать сыпь на коже. Это, считает специалист, связано с местным снижением кровообращения.

