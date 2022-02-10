Врач предупредила о бессоннице после коронавируса

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Врач-невролог, сомнолог Елена Царева рассказала, что у 30% перенесших коронавирус пациентов развивается бессонница, которая может длиться от трех до шести месяцев.

"Даже появился новый термин – ковидсомния. Специфического лечения данной проблемы нет", – сказала эксперт Ura.ru, добавив, что решение данной проблемы зависит от темпов восстановления эмоционального состояния пациента и ресурсов его организма.

По словам Царевой, возникновение бессонницы связано с поражением нервной системы, тревожно-депрессивными расстройствами из-за страха потерять работу, изменением образа жизни, а также депрессией на фоне изоляции и побочных действий некоторых препаратов.

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова для борьбы с бессонницей рекомендовала соблюдать режим дня, гулять на свежем воздухе, придерживаться правильного питания, исключить стимулирующие препараты и спать в полной темноте для выработки мелатонина.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.

