Понедельник в Москве может стать самым теплым днем с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Понедельник, 21 марта, в Москве может стать самым теплым днем с начала 2022 года. В этот день столбики термометров могут подняться до +11 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Синоптик при этом отметил, что такая температура для Москвы не рекордная. Помимо прочего, в понедельник в столице прогнозируется высокое атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба – и северный ветер с порывами до 8 метров в секунду.
Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие несколько дней в столице ожидается солнечная и сухая погода. Воздух будет прогреваться до +7...+12 градусов, что соответствует климату апреля.
В то же время метеоролог предупредил о грядущей волне холода, которая охватит столичный регион под конец марта. Теплая и сухая погода сменится нулевой температурой и осадками. Похолодание продлится первую неделю апреля.
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