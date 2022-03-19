Синоптик предупредил о нестандартной погоде в Европейской России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Из-за мощного антициклона жителей европейской части России ожидает так называемая погодная инверсия, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на севере будет теплее, чем на юге.
"Необычная ситуация <...>. В северной половине температура прогнозируется минимум 4–8 градуса мороза в ближайшие дни, а в Ростовской – 12–15 градусов мороза, на юге ПФО и Урала – 13–18 градусов мороза", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Самые заметные отрицательные аномалии, добавил синоптик, ожидаются в Челябинской области и в регионах Северного Кавказа. Там температура будет ниже нормы на 7–10 градусов ниже нормы.
В Карелии, а также Мурманской и Архангельской областях температура, наоборот, будет выше нормы на 10–12 градусов. По прогнозам Вильфанда, такая нестандартная ситуация в Европейской России сохранится до середины следующей недели.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова не исключила появления снежного покрова в Москве в апреле. Она объяснила это явление переменчивостью погоды. При этом синоптик уточнила, что снег может растаять в Москве уже в конце марта.
Режим ЧС введен в Северной Осетии из-за снегопада и сильного ветра
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