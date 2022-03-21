Солнечная и сухая погода ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 21 марта, в столичном регионе будет солнечная и сухая погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +10...+12 градусов, в Подмосковье – +6...+12 градусов. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление будет слабо падать, однако фон его останется высоким", – говорится в сообщении.

Несмотря на теплую в последние дни погоду в Москве, под конец месяца в столицу вернутся холода. Об этом ранее предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями.

Синоптик добавил, что похолодание продлится примерно семь дней, дальнейшее потепление ожидается на второй неделе апреля.

