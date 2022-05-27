Эфир с украинским депутатом прервали после его слов о бедственном положении ВСУ

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Эфир с депутатом Верховной рады, членом комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем Рахманиным прервали после его слов о том, что Украина не успевает освоить получаемые от Запада вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала "Украина 24".

По словам депутата, объемы поставок оружия на Украину не компенсируют потери вооружений и военной техники. Рахманин отметил, что в страну поступают единицы, иногда десятки, а в лучшем случае сотни различных вооружений, однако потери ВСУ намного больше.

Депутат пояснил, что украинским войскам не хватает боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам.

"Поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров и 152 миллиметра, количество которых ограниченно", – подчеркнул Рахманин.

Он добавил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами, а потом долгое время учатся на них работать. На словах о том, что у Киева нет времени для накопления достаточного количества вооружений и их освоения, телеведущая прервала депутата и заявила, что для разговора больше нет эфирного времени.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 3 281 единицу бронетехники, 1 027 беспилотников и 180 самолетов ВСУ. Кроме того, ВС РФ уничтожили 324 зенитных ракетных комплекса и 438 реактивных систем залпового огня.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

