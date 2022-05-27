ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 3 281 единицу бронетехники ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 3 281 единицу бронетехники, 1 027 беспилотников и 180 самолетов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотных летательных аппаратов, <...> 1 693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 218 единиц специальной военной автомобильной техники и более 3 280 танков и других боевых бронированных машин", – сказал он.
Кроме того, ВС РФ уничтожили 324 зенитных ракетных комплекса и 438 реактивных систем залпового огня, пояснил Конашенков. За минувшие сутки, по словам генерала, российская авиация уничтожила более 250 националистов.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов", – сообщил Конашенков.
По его словам, российские летчики поразили 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок РСЗО "Град", десять артиллерийских орудий и 22 автомобиля. Также ударами с воздуха были уничтожены два склада боеприпасов в районе населенных пунктов Спорное Донецкой Народной Республики и Барвенково Харьковской области.
Ранее Конашенков сообщил, что авиация РФ нанесла удары по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Бахмут в ДНР. По его словам, удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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