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В ходе отражения наступления украинской армии погиб 71 российский военнослужащий. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале оборонного ведомства.

"К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения", – говорится в публикации.

Кроме того, вражеские войска подбили 15 российских танков, девять бронемашин, два автомобиля и девять орудий.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что украинский режим начал обещанное наступление на разных участках фронта. Как отметил Шойгу, 4 июня украинские войска силами 23-й и 31-й механизированных бригад пытались наступать на пяти направлениях, но успеха не добились.

5 июня киевский режим попытался наступить на семи направлениях силами пяти бригад. За три дня боевых действий потери ВСУ составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка, подвел итог Шойгу. Он подчеркнул, что российские солдаты и офицеры, проявив героизм, сорвали наступление и остановили противника.



Украинская сторона предприняла обещанное наступление – Шойгу