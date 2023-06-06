ВСУ уничтожили танк Leopard на севере ДНР, чтобы он не стал трофеем сил РФ – Пушилин

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Украинские военные уничтожили подбитый российскими силами танк Leopard на севере Донецкой Народной Республики, чтобы не оставлять его в качестве трофея, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, это произошло около 10 дней назад. ВСУ попытались прорваться с использованием германского танка, изучение которого представляет важность для России.

Пушилин рассказал, что пока российские танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, на позиции подтянулись два украинских танка, и вместо того, чтобы отражать атаку, открыли огонь по Leopard.

"Расстреляли его до неузнаваемости. Для них было главной целью не допустить попадания танка нашим подразделениям", – пояснил врио главы ДНР.

Ранее сообщалось, что российские силы во время отражения атаки Вооруженных сил Украины ликвидировали на южнодонецком направлении свыше 1,5 тысячи бойцов украинской стороны, а также военную технику.

ВС РФ смогли уничтожить восемь немецких танков Leopard и три французских бронеавтомобиля AMX-10RC. "Общие потери украинских войск на южнодонецком направлении составили более 1 500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ на южнодонецком направлении