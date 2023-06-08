Российские системы "Солнцепек" поразили опорные пункты ВСУ под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" уничтожила опорные пункты ВСУ в районе населенных пунктов Кирово и Дружба под Артемовском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Помимо этого, за прошедшие сутки авиация РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы украинской армии около населенных пунктов Спорное, Веселое и Курдюмовка на артемовском направлении.

Астафьев добавил, что российские артиллеристы на этом участке фронта поразили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", а также 122-миллиметровый миномет и орудие того же калибра.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка в освобожденном Артемовске представляется стабильно сложной из-за постоянных обстрелов ВСУ, но контролируемой.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что армия Украины попыталась прорвать оборону российских войск в районе Артемовска, однако не добилась результата.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону российских войск в районе Артемовска