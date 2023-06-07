05:25Политика
ВС РФ нанесли поражение по позициям трех украинских бригад
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска ракетными и артиллерийскими ударами нанесли поражение по позициям трех украинских бригад на краснолиманском и сватовском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.
Кроме того, в районах Невского и Червоной Дибровы авиация РФ нанесла удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам украинской армии.
Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.
До этого сообщалось, что воздушно-космические силы России нанесли групповой удар при помощи высокоточного оружия по одному из центров принятия решений украинских войск.
Российские военные сообщили о контроле над селом Берховка под Артемовском
Читайте также