Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска ракетными и артиллерийскими ударами нанесли поражение по позициям трех украинских бригад на краснолиманском и сватовском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Кроме того, в районах Невского и Червоной Дибровы авиация РФ нанесла удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам украинской армии.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что воздушно-космические силы России нанесли групповой удар при помощи высокоточного оружия по одному из центров принятия решений украинских войск.

Российские военные сообщили о контроле над селом Берховка под Артемовском