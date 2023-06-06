Минобороны РФ опровергло сообщения об оставлении российскими войсками Берховки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Информация о том, что ВС РФ оставили село Берховка, не соответствует действительности, заявило министерство обороны России в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве заверили, что населенный пункт, который располагается в районе Артемовска, полностью контролируется российской армией.

"Атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями. Вклинение в оборону не допущено. Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности", – говорится в публикации.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская сторона стягивает артиллерийские системы западного производства к линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

По информации его источника, в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ средства объективного контроля и агентурная сеть обнаружили французскую САУ Caesar, американские Paladin и М109, немецкую Panzerhaubitze 2000, польскую гаубицу Krab и гаубицы L-118 и М777. Кроме того, там заметили гаубицу FH70, добавил Марочко.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстановку на флангах под Артемовском очень тяжелой. Однако, по его словам, российские силы контролируют ситуацию.



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