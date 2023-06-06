ВСУ стягивают западную артиллерию на купянском, краснолиманском и донецком направлениях

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Украинская сторона стягивает артиллерийские системы западного производства к линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По информации его источника, в зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ средства объективного контроля и агентурная сеть обнаружили французскую САУ Caesar, американские Paladin и М109, немецкую Panzerhaubitze 2000, польскую гаубицу Krab и гаубицы L-118 и М777. Кроме того, там зафиксировали FH70 (Великобритания, Германия, Италия), заявил Марочко.

Эксперт добавил, что подобные западные системы уже замечали на этом направлении. Однако за последнее время было зафиксировано увеличение их присутствия в непосредственной близости от линии фронта.

5 июня стало известно, что украинские боевики приступили к крупномасштабному наступлению на пяти участках боевого соприкосновения на южнодонецком направлении, однако выполнить свои планы им не удалось. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, все атаки ВСУ были отражены.

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