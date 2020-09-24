"Роскосмос" опубликовал материалы по советской лунной программе

Фото: "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал документы по советской лунной программе. Публикация материалов посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита.

Сейчас на сайте госкорпорации представлено 46 документов, фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии. В документах отмечается, что лунная программа СССР предусматривала высадку на обратной стороне Луны в 1970-х годах.

В 1977 году предполагалось доставить на Землю лунный грунт, годом позже запустить новый луноход, а в 1979–80-х годах провести детальное картографирование поверхности спутника Земли.

Эти планы не осуществились. Последней советской станцией на Луне стала "Луна-24", совершившая полет в 1976 году. В 2019 году на обратную сторону Луны первым высадился китайский аппарат "Чанъэ-4", до этого несколько картографических миссий к Луне запустили США.

Первый запуск к Луне в истории РФ запланирован на 2021 год. Это должна быть станция для отработки технологии мягкой посадки. На 2029 год намечен облет Луны. В 2030 году планируется развертывание на Луне модулей для жизни и работы российских космонавтов.