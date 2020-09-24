"Роскосмос" опубликовал материалы по советской лунной программе

Фото: "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал документы по советской лунной программе. Публикация материалов посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита.
Сейчас на сайте госкорпорации представлено 46 документов, фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии. В документах отмечается, что лунная программа СССР предусматривала высадку на обратной стороне Луны в 1970-х годах.
В 1977 году предполагалось доставить на Землю лунный грунт, годом позже запустить новый луноход, а в 1979–80-х годах провести детальное картографирование поверхности спутника Земли.
Эти планы не осуществились. Последней советской станцией на Луне стала "Луна-24", совершившая полет в 1976 году. В 2019 году на обратную сторону Луны первым высадился китайский аппарат "Чанъэ-4", до этого несколько картографических миссий к Луне запустили США.
Первый запуск к Луне в истории РФ запланирован на 2021 год. Это должна быть станция для отработки технологии мягкой посадки. На 2029 год намечен облет Луны. В 2030 году планируется развертывание на Луне модулей для жизни и работы российских космонавтов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: