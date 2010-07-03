Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Фото: ТАСС/Фотохроника
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад. Фотографии появились в распоряжении РИА Новости.
В число архивных материалов входят показывающий положение автоматической межпланетной станции "Луна-3" при фотографировании обратной стороны Луны рисунок, снимки обратной стороны спутника Земли, а также фото макета самой станции.
"К удивлению ученых, обратная сторона лунной поверхности оказалась более гладкой, чем видимая. На ней меньше "лунных морей" и кратеров", – поделился начальник отдела обеспечения сохранности и учета архивных документов Андрей Куракин.
В январе 1959 года была запущена автоматическая межпланетная станция "Луна-1". Это был первый космический аппарат, которому удалось достигнуть второй космической скорости. "Луна-1" преодолела притяжение Земли и стала искусственным спутником Солнца.
В сентябре 1959 года был выведен аппарат "Луна-2". Он достиг поверхности естественного спутника Земли и доставил туда вымпел СССР. В этом же году была запущена межпланетная станция "Луна-3".
7 октября 1959 года впервые сфотографировали загадочную обратную сторону Луны, а уже в 1960 году был составлен первый атлас и карта стороны Луны. Всего тогда удалось сделать 29 фотографий.
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