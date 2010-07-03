Российские ученые запатентовали систему очистки околоземной орбиты

Фото: ТАСС/JPL-Caltech/NASA via ZUMA

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что ученые из МГТУ имени Баумана спроектировали и запатентовали систему космических аппаратов для очистки орбиты Земли от космического мусора. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал руководитель работы Георгий Щеглов, система состоит из нескольких тормозных двигательных модулей : одного базового и около 15 малых. Диаметр модуля составляет примерно два метра, длина – около метра. Предполагается, что они будут крепиться на фрагмент космического мусора и сводить его с орбиты. Отличительной особенностью аппарата является его применимость к неуправляемым объектам.

"В других странах есть аналогичные разработки, например, есть много американских патентов, но их схемы менее рациональные, чем наша", – подчеркнул Щеглов, уточнив, что особое внимание уделили нагрузкам при стыковке.

Теперь ученые займутся поиском финансирования, чтобы создать прототип системы.

По данным NASA, сейчас суммарная масса крупных объектов космического мусора приближается к восьми тысячам тонн. Наибольшую опасность представляют ступени ракет-носителей, так как при столкновении друг с другом они могут образовать тысячи осколков. Убирать же такие объекты крайне сложно из-за их нестабильности.

Ранее стало известно, что образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией "Апполон-14", примерно четыре миллиарда лет назад попал на Луну с нашей планеты. Ученые выяснили, что состав 1,8-граммовой породы грунта похож на гранит и содержит кварц, а по объему циркона заметно отличается от любого другого лунного камня. Таким образом, с химической точки зрения он очень напоминает некоторые из самых древних камней на Земле.