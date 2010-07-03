Роскосмос опубликовал документы о лунной программе СССР

15:36
15:36
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Фото: roscosmos.ru
Роскосмос опубликовал несколько рассекреченных документов советской лунной программы.
"Сегодня государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" публикует ряд рассекреченных документов, позволяющих восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской лунной программы", – сказано в сообщении на сайте.
Среди них – справки о траекториях полета к Луне и летных характеристиках перспективной лунной ракеты, постановление о создании объекта "Е" (первые советские лунные зонды), материалы по ракетам, докладная записка о запуске первого космического аппарата к Луне.
Также Роскосмос предоставил докладную советского Михаила Тихонравова "Об искусственном спутнике Земли". В записке дается обоснование научной значимости аппарата и перечисляются возможные задачи, которые он может решить. Документ датирован 26 мая 1954 года.
В январе 1959 года была запущена автоматическая межпланетная станция "Луна-1". Это был первый космический аппарат, которому удалось достигнуть второй космической скорости. "Луна-1" преодолела притяжение Земли и стала искусственным спутником Солнца.
В сентябре 1959 года был выведен аппарат "Луна-2". Он достиг поверхности естественного спутника Земли и доставил туда вымпел СССР.
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