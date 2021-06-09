Рогозин ответил Псаки фразой из "Бриллиантовой руки"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал фрагмент из советского фильма "Бриллиантовая рука" в ответ на обещание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки изучать причины санкций против российских предприятий космической отрасли. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В своем телеграм-канале Рогозин разместил видеофрагмент, где персонаж Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".

До этого Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли. В ходе брифинга она пообещала разобраться в этом вопросе.

Ранее стало известно, что глава NASA Билл Нельсон согласился приехать в Россию в ответ на соответствующее приглашение гендиректора "Роскосмоса". До этого Рогозин и Нельсон провели телефонный разговор. Они обсудили российско-американское сотрудничество в сфере освоения космоса в рамках программы Международной космической станции.

Глава "Роскосмоса" коснулся вопроса санкций США, которые затрагивают предприятия российской космической промышленности, а также планов американской стороны по дальнейшей эксплуатации МКС. Он также выдвинул несколько инициатив по сотрудничеству двух стран в космосе.

