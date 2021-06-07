В Кремле призвали США отказаться от неэффективных санкций

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции со стороны США неэффективным инструментом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, американские власти при этом продолжают санкционную политику.

"Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну теоретически из которого, конечно, нужно выходить", – заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что все новые санкции со стороны США уже не преследуют какую-то конкретную цель. Песков также подчеркнул, что в отношениях с Россией следует применять такой инструмент, как диалог на основе взаимного уважения.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия не выступает инициатором введения санкций против других государств, а исключительно реагирует на ограничения против себя и действует в соответствии с международными нормами.