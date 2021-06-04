Постпред РФ при ЕС оценил последствия отключения России от SWIFT

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Российский постпред при ЕС Владимир Чижов прокомментировал возможное отключение России от системы SWIFT. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Чижова, в РФ не видят угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении России от SWIFT.

"Это не станет для нас катастрофой", – подчеркнул Чижов.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

По мнению замглавы МИД РФ Александра Панкина, SWIFT ждут материальные убытки и имиджевые потери при отключении России от системы. Спикер также отмечал, что в разных странах мира существуют аналоги SWIFT.

В свою очередь, глава российского дипведомства Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.