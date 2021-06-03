В МИД объяснили, чем грозит отключение России от SWIFT

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В МИД РФ предположили, чем может грозить отключение России от системы SWIFT. Об этом рассказал замглавы российского дипведомства Александр Панкин в беседе с РИА Новости.

Спикер напомнил, что в России активно используют SWIFT. В частности, систему задействуют как для внутрироссийских, так и для внешних платежей.

По мнению Панкина, для отключения России от SWIFT нужен серьезный резон.

"Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT это кооператив", – объяснил замглавы МИД.

Он добавил, что в разных странах мира существуют аналоги SWIFT.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.