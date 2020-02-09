Сборы фильма "Холоп" впервые в истории российского проката превысили 3 млрд рублей

Фото: кадр из фильма "Холоп", режиссер Клим Шипенко
Кассовые сборы фильма "Холоп" режиссера Клима Шипенко превысили 3 миллиарда рублей. Таких успехов отечественная лента добилась впервые в истории российского проката, сообщает ТАСС.
Комедия вышла в прокат 26 декабря прошлого года. На сегодняшний день картина собрала уже более 3 миллиардов рублей, что явилось рекордом.
Фильм повествует о мажоре, который после ДТП оказывается в прошлом. Там он становится крепостным. Пройдя ряд испытаний он понимает, что в современном мире вел себя неправильно и пересматривает взгляды на жизнь.
Главные роли исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Вадим Демчог.
Ранее сообщалось, что "Холоп" стал самым кассовым российским фильмом. Отмечалось, что тем самым были побиты рекордные показатели дохода от спортивной драмы "Движение вверх".
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