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Культура

09 февраля, 19:51

Сборы фильма "Холоп" впервые в истории российского проката превысили 3 млрд рублей

культура кино

Фото: кадр из фильма "Холоп", режиссер Клим Шипенко

Кассовые сборы фильма "Холоп" режиссера Клима Шипенко превысили 3 миллиарда рублей. Таких успехов отечественная лента добилась впервые в истории российского проката, сообщает ТАСС.

Комедия вышла в прокат 26 декабря прошлого года. На сегодняшний день картина собрала уже более 3 миллиардов рублей, что явилось рекордом.

Фильм повествует о мажоре, который после ДТП оказывается в прошлом. Там он становится крепостным. Пройдя ряд испытаний он понимает, что в современном мире вел себя неправильно и пересматривает взгляды на жизнь.

Главные роли исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Вадим Демчог.

Ранее сообщалось, что "Холоп" стал самым кассовым российским фильмом. Отмечалось, что тем самым были побиты рекордные показатели дохода от спортивной драмы "Движение вверх".

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