Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

04:18

"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом

культура кино

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой российской лентой. Об этом сообщает портал kinobusness.com.

По состоянию на вечер понедельника, 3 февраля, сборы картины превысили 3 миллиарда рублей. Отмечается, что тем самым были побиты рекордные показатели дохода от спортивной драмы "Движение вверх".

Так, "Холоп" явился самым кассовым фильмом за всю историю.

Комедия повествует о мажоре, который после ДТП попадает в прошлое, где становится крепостным. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Вадим Демчог.

Ранее фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар". Список претендентов был объявлен на церемонии в Лос-Анджелесе.

При этом "Дылда" получил приз на кинофестивале в США. Фильм повествует об истории двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград в послевоенное время.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика