"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом

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Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой российской лентой. Об этом сообщает портал kinobusness.com.

По состоянию на вечер понедельника, 3 февраля, сборы картины превысили 3 миллиарда рублей. Отмечается, что тем самым были побиты рекордные показатели дохода от спортивной драмы "Движение вверх".

Так, "Холоп" явился самым кассовым фильмом за всю историю.

Комедия повествует о мажоре, который после ДТП попадает в прошлое, где становится крепостным. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Вадим Демчог.

Ранее фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар". Список претендентов был объявлен на церемонии в Лос-Анджелесе.

При этом "Дылда" получил приз на кинофестивале в США. Фильм повествует об истории двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград в послевоенное время.