Экипаж МКС перешел в космические корабли из-за угрозы космического мусора

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Экипаж Международной космической станции (МКС) перешел в корабли "Союз" и Crew Dragon и задраил все люки из-за угрозы космического мусора, следует из трансляции NASA.
Речь идет об обломках спутника. В "Роскосмосе" заявили, что МКС в ближайшее время войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора.
"Согласно бортовым инструкциям в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле", – добавили в госкорпорации.
На корабле "Союз" в настоящий момент спрятались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Предполагается, что мусор пройдет возле станции в 10:06 по московскому времени.
Ранее к Международной космической станции приблизился обломок китайского космического аппарата. Для избежания столкновения орбита станции была поднята на 1 200 метров.
На борт МКС перешли астронавты с корабля Crew Dragon
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