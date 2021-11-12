Ученые обнаружили потенциально опасный астероид, летящий к Земле

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Российский ученый Леонид Еленин обнаружил новый астероид, сближающийся с землей. Об этом сообщили в Институте прикладной математики имени М. В. Келдыша.

Неизвестный объект зафиксировали на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории. Как уточнили в институте, это 14-й подобный объект на счету Еленина.

"Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17 и 11 ноября он пролетает на расстоянии 18 млн км, будучи видимым, как слабый объект 20-й звездной величины. На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта", – говорится на странице института в Instagram.

Ранее сообщалось, что в декабре к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню. Объект 4660 Nereus, длина которого составляет 330 метров, классифицировали как потенциально опасный.

Астероид максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Данное расстояние больше, чем между Землей и Луной в 10 раз.