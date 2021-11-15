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Наука

10:22

Угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо

наука

Фото: NASA/Roscosmos

Угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо, однако может вновь подлететь к станции через полтора часа, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

"Ориентировочное время следующего пролета – в промежутке между 08:38 и 08:44 (11:38 и 11:44 мск. – Прим. ред.)", – сказал наземный специалист экипажу.

В настоящий момент специалисты NASA обсуждают возможность возвращения астронавтов на станцию.

"Давление везде в порядке", – добавил специалист.

Ранее экипаж Международной космической станции перешел на корабли "Союз" и Crew Dragon и задраил все люки из-за угрозы космического мусора. На корабле "Союз" спрятались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

МКС угрожает космический мусор

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