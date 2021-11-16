Глава NASA возмутился проведенными испытаниями противоспутникового оружия

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Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение испытаниями противоспутникового оружия, которые якобы провела Россия. Соответствующее заявление было выпущено на сайте ведомства.

"Я, как и госсекретарь Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком", – подчеркнул Нельсон.

По мнению главы NASA, действия России поставили под угрозу Международную космическую станцию и ее экипаж. Нельсон отдельно отметил, что на борту МКС находились и российские космонавты.

Глава американского ведомства считает, что подобные действия безрассудны и опасны. Он также отметил, что из-за случившегося под угрозой наравне с МКС оказалась китайская орбитальная станция и ее экипаж.

Ранее появились сообщения об угрозе столкновения МКС с космическим мусором. Из-за этого экипаж Международной космической станции перешел на корабли "Союз" и Crew Dragon и задраил все люки.

Позднее стало известно, что столкновения МКС с космическим объектом удалось избежать.

В Госдепе США посчитали, что инцидент произошел в результате испытаний противоспутникового оружия, которые провела РФ. По их данным, из-за случившегося появилось множество обломков космического мусора, которые несут угрозу для всего мира.