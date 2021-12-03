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Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году, написал бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek.

Коэн отметил, что перестать зависеть от Москвы Киеву мешают коррупция и некомпетентность. Также он заявил, что Украине следует избавиться от привычки добровольного саботажа, появившейся в войне с Россией в 2014 году.

По мнению аналитика, сейчас Россия усиливает давление"на Украину благодаря сосредоточению войск на границе страны. Также он выразил уверенность, что Москва использует энергетическую зависимость Киева.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США оценивают возможность отправки военной помощи на Украину.

По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе. Кроме того, рассматривается возможность отправки на Украину военных советников.

При этом некоторые члены администрации президента США выступают против такой поддержки. Сторонники этой точки зрения отмечают, что поставка вооружений Киеву может быть расценена Москвой как эскалация.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.