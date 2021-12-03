В США заявили, что Киев добровольно отдал России Крым в 2014 году

Фото: depositphotos/mistervlad
Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году, написал бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek.
Коэн отметил, что перестать зависеть от Москвы Киеву мешают коррупция и некомпетентность. Также он заявил, что Украине следует избавиться от привычки добровольного саботажа, появившейся в войне с Россией в 2014 году.
По мнению аналитика, сейчас Россия усиливает давление"на Украину благодаря сосредоточению войск на границе страны. Также он выразил уверенность, что Москва использует энергетическую зависимость Киева.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США оценивают возможность отправки военной помощи на Украину.
По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе. Кроме того, рассматривается возможность отправки на Украину военных советников.
При этом некоторые члены администрации президента США выступают против такой поддержки. Сторонники этой точки зрения отмечают, что поставка вооружений Киеву может быть расценена Москвой как эскалация.
В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: