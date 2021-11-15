Экс-советника Трампа арестовали за отказ от дачи показаний о штурме Капитолия

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Экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать показания о штурме Капитолия и взяли его под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФБР.

"15 ноября Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", – говорится в сообщении.

Как сообщает агентство Associated Press, он предстанет перед судом во второй половине дня. Уточняется, что Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента.

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за беспорядков погибли несколько человек. Вслед за этим конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.