Трамп подал в суд на конгресс США из-за расследования штурма Капитолия

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января, передает ТАСС.

Уточняется, что заявление направлено в федеральный суд столичного округа Колумбия. Ответчиками значатся сама комиссия, ее глава Бенни Томпсон, а также национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом Штатов Дэвидом Феррьеро.

О намерении бывшего американского лидера обратиться в суд стало известно в конце сентября. Тогда сообщалось, что таким образом Трамп хочет воспрепятствовать ходу расследования штурма Капитолия.

По оценке экспертов, это повлечет судебные споры по вопросам конституционного права, в рамках которых может быть проведена оценка надзорных полномочий конгресса над исполнительной властью Соединенных Штатов.

6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за беспорядков погибли несколько человек. Вслед за этим конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.