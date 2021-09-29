Трамп планирует добиться сохранения в тайне данных Белого дома о штурме Капитолия – СМИ

29 сентября, 19:35
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Бывший американский президент Дональд Трамп намерен обратиться в суд с требованием сохранить в тайне документы Белого дома о захвате Капитолия его сторонниками в январе текущего года. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что таким образом Трамп хочет воспрепятствовать ходу расследования штурма Капитолия, который ведет комитет конгресса США. По оценке экспертов, это повлечет судебные споры по вопросам конституционного права, в рамках которых может быть проведена оценка надзорных полномочий конгресса над исполнительной властью Соединенных Штатах.
По данным источников, экс-президент планирует использовать привилегии исполнительной власти, чтобы помешать публикации данных Белого дома. Издание отмечает, что гарантий того, что Трамп выиграет суд, нет, однако разбирательство сможет задержать расследование, которое планируют завершить до выборов в палату представителей в 2022 году.
6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за беспорядков погибли несколько человек. Вслед за этим конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джозефа Байдена.
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