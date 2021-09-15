Трамп опроверг сообщения о том, что он планировал войну с Китаем

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы планировал боевые действия против Китая. По словам бывшего американского лидера, эти утверждения являются смешными.

"У меня никогда не было намерения атаковать Китай. <...> Заявить, что я собираюсь атаковать Китай – это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал", – сказал он в эфире телеканала Newsmax.

Ранее газета Washington Post опубликовала фрагменты из новой книги журналиста Боба Вудворта и репортера Роберта Коста. Там утверждается, что в последние месяцы президентства Трампа глава американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли дважды тайно звонил китайскому коллеге, чтобы развеять опасения относительно возможности внезапных военных действий со стороны Соединенных Штатов.

Отмечается, что первый звонок Милли сделал за четыре дня до президентских выборов в США – 30 октября 2020 года, второй – при штурме Капитолия.

В книге также утверждается, что американский генерал был уверен в том, что действия Трампа развяжут войну с КНР. Также отмечается, что в Пекине считали, что Вашингтон готовится к атаке из-за военных учений в Южно-Китайском море.