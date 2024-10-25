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25 октября, 13:30

Политика

Экс-президент США Барак Обама призвал американцев голосовать за Камалу Харрис

Экс-президент США Барак Обама призвал американцев голосовать за Камалу Харрис

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В своей предвыборной компании Камала Харрис активно обращается за поддержкой к известным персонам. Так, в штаб ее сторонников вошел экс-президент США Барак Обама. Он уже успел зачитать строчки из песни Эминема на митинге Демпартии в Мичигане и публично осуждал Дональда Трампа.

Помимо этого, демократы собираются отправить Обаму на подкасты к популярным у темнокожих американцев блогерам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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