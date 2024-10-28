28 октября, 16:30Политика
Дональд Трамп провел митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп провел митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов президента США. Трамп собрал на митинге 20 тысяч сторонников.
Во время митинга на сцену вышли Роберт Кеннеди – младший, журналист Такер Карлсон, актер Халк Хоган и самый богатый человек планеты Илон Маск. Также республиканцы позвали комиков, которые рассказывали шутки про демократов.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.