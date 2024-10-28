Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 16:30

Политика

Дональд Трамп провел митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов

Дональд Трамп провел митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов

Дональд Трамп провел масштабный митинг в Madison Square Garden

Новости мира: Грузию могут захлестнуть протесты после победы правящей партии на выборах

ВС РФ отразили 8 контратак украинской армии в Курской области за сутки

Новости мира: ураган унес жизни более 100 человек на Филиппинах

ВС РФ захватили ББМ "Козак" нацбатальона ВСУ "Кракен" в Курской области

В РФ курьеров могут обязать страховать ответственность перед пешеходами

Новости мира: грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива

ВС РФ за сутки уничтожили под Курском более 350 боевиков ВСУ

Экономисты подводят итоги саммита БРИКС

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп провел митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов президента США. Трамп собрал на митинге 20 тысяч сторонников.

Во время митинга на сцену вышли Роберт Кеннеди – младший, журналист Такер Карлсон, актер Халк Хоган и самый богатый человек планеты Илон Маск. Также республиканцы позвали комиков, которые рассказывали шутки про демократов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕвгений ДукоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика