Джо Байден призвал "устранить" Дональда Трампа

Выступая в штабе демократов, действующий президент США Джо Байден заявил о необходимости "устранить" Дональда Трампа. По его мнению, кандидат на пост президента от республиканцев представляет угрозу для демократии Соединенных Штатов. Однако политик добавил, что устранить Трампа необходимо "политически".

Трамп уже является фигурантом четырех уголовных дел. Журналисты подсчитывали, что по совокупности обвинений ему грозит более 700 лет тюрьмы.

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