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27 октября, 13:30

Политика

ВС РФ за сутки уничтожили под Курском более 350 боевиков ВСУ

ВС РФ за сутки уничтожили под Курском более 350 боевиков ВСУ

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Группировка российских войск "Север" продолжает наступление в Курской области

В сводке за минувшие сутки речь идет о продолжении наступления подразделений группировки "Север" на Курском направлении. Им удалось отразить четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки.

Кроме того, за минувшие сутки потери украинских подразделений в Курской области превысили 350 человек, также российские бойцы уничтожили 14 единиц бронетехники. Также нанесено поражение формированиям бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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