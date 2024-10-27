ВС РФ за сутки уничтожили под Курском более 350 боевиков ВСУ

В сводке за минувшие сутки речь идет о продолжении наступления подразделений группировки "Север" на Курском направлении. Им удалось отразить четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки.

Кроме того, за минувшие сутки потери украинских подразделений в Курской области превысили 350 человек, также российские бойцы уничтожили 14 единиц бронетехники. Также нанесено поражение формированиям бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов.

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