Собянин открыл Большой Москворецкий мост после капремонта

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Сергей Собянин открыл Большой Москворецкий мост после капитального ремонта.

"Мы приняли решение о полной реконструкции этого моста. Были проведены тщательнее проектные изыскательские работы. Была поставлена задача в кратчайшие сроки, учитывая значимость моста, провести реконструкцию с учетом того, что мост, помимо того, что это инженерное сооружение, еще и памятник культуры. Такие работы были проведены за 15 месяцев. Мост, по сути дела, разобрали и собрали заново, заменив или упрочив основные конструкции. И сегодня мост снова возвращается в полном объеме для службы городу", – сказал мэр столицы.

Он также отметил, что Большой Москворецкий мост прослужил более 80 лет и за это время на нем не было никаких серьезных ремонтных работ.

"После реконструкции срок службы моста продлен еще на 100 лет", – подчеркнул Собянин.

Большой Москворецкий мост через Москву-реку построили в 1937 году. Конструкция соединила Васильевский Спуск и улицу Варварку с Большой Ордынкой. В 2007 году сооружение признали объектом культурного наследия.

Общая длина моста составляет 553 метра, а высота над уровнем реки – 14 метров. Сооружение состоит из русловой и двух береговых арочных конструкций, а также двух эстакадных участков на правом и левом берегах Москвы-реки.

Проект капитального ремонта моста разработали в 2016 году по решению Сергея Собянина. Ремонт начали в сентябре 2018 года и выполняли в два этапа. Пока одна половина моста была закрыта на ремонт, по другой могли ездить машины и передвигаться пешеходы.

По прогнозам специалистов, следующий крупный ремонт потребуется мосту не раньше чем через 25 лет, а срок службы сооружения увеличился еще на 100 лет.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году выполнят капитальный ремонт 15 мостов.

Кроме того, сотрудники столичного комплекса городского хозяйства в ближайшее время планируют приступить к ремонту Калужского, Подольского и Бутырского путепроводов.

