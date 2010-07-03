В Москве отремонтируют 15 мостов

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году выполнят капитальный ремонт 15 мостов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, работы на семи объектах уже ведутся. В частности, полным ходом идет ремонт на Большом Москворецком и Беседенском мостах. Стартовали работы на путепроводах Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском и Шелепихинском.

Кроме того, сотрудники столичного комплекса городского хозяйства в ближайшее время планируют приступить к ремонту Калужского, Подольского и Бутырского путепроводов. Еще на пяти объектах капремонт начнется до конца года.

"Комплекс работ в рамках капитального ремонта мостовых сооружений по своим масштабам уникален", – подчеркнул Петр Бирюков. По его словам, "на каждом из указанных объектов необходимо провести: замену опорных частей, гидроизоляцию, деформационных швов, конструкций лестничных сходов".

Как пояснил заммэра, в ходе ремонта специалисты восстановят технические характеристики мостов, несущие конструкции которых ветшают после многолетней эксплуатации. Это позволит увеличить срок службы мостов, отметил Бирюков.

Ранее сообщалось, что движение на Серпуховском путепроводе ограничено до 17 ноября в связи с капремонтом. В этот период для автомобилистов недоступны до четырех полос с поэтапным занятием проезжей части, а также подмостовое пространство Серпуховского путепровода на одной из трех полос. Ограничения действуют круглосуточно.