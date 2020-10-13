Капремонт Электрозаводского моста планируют завершить до конца 2020 года

13:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Капремонт Электрозаводского моста планируется закончить до конца этого года. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает Агентство "Москва".
"Ведется замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, гидроизоляция проезжей части и тротуаров. Проектом предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, системы водоотведения, деформационных швов, лестничных сходов, чугунных ограждений и всех опор освещения", – заявил Бирюков.
По его словам, работы, проводимые в рамках первого этапа, закончились в начале августа. При этом обновленным участком моста уже могут воспользоваться пешеходы и водители.
Заместитель мэра уточнил, что заканчиваются работы, осуществляемые в рамках второго этапа. Так, идет ремонт на трех крайних полосах движения, а также тротуаре в сторону Большой Семеновской улицы.
Электрозаводский мост через реку Яузу построили в 1954 году.
Ранее стало известно, что капитальный ремонт Бутырского путепровода завершат в ноябре. Бирюков обратил внимание, что на время проведения работ движение транспорта на путепроводе не останавливалось.
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