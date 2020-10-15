На Андреевском автодорожном мосту заменят асфальт

16:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Андреевском автодорожном мосту Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве стартовали дорожно-ремонтные работы. Завершить их планируется в середине ноября 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"Сотрудники ГБУ "Гормост" обновят порядка 2,5 тысячи квадратных метров гидроизоляции сооружения, а специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проведут замену 11 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия", – сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что на данном участке будут введены ограничения движения. Так, в зоне работ установили соответствующие временные дорожные знаки, а также смонтировали специальные ограждения с сигнальными огнями для безопасности движения в темное время суток.
Отмечается, что данные работы являются частью программы по ремонту мостовых сооружений.
Ранее стало известно, что на части Большого Каменного моста, закрытой на ремонт, укладывают асфальт. Так, уже уложена треть из запланированного объема асфальтобетонного покрытия. Также специалисты осуществляют монтаж отреставрированных гранитных плит.
На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров
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