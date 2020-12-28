В Москве за два года заменили 70% устаревших шумозащитных экранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в рамках специальной программы за два года заменили 70% устаревших шумозащитных экранов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности за три года действия программы будет заменено 470 тысяч квадратных метров конструкций, за два года специалисты комплекса городского хозяйства уже обновили 320 тысяч квадратных метров экранов, в том числе на Киевском шоссе, Живописном мосту и проспекте Маршала Жукова", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По словам вице-мэра, при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.

"Используются панели только серого цвета и определенной формы, в таком же стиле выполнены экраны, установленные вдоль МЦК. Единое оформление позволит упростить будущий ремонт шумозащитных экранов и сократить расходы на их обслуживание", – пояснил он.

Бирюков добавил, что шумозащитные экраны являются важным элементом инфраструктуры города. Они защищают от шума места массового пребывания людей, остановки общественного транспорта, парки, скверы и густонаселенные районы.

Завкафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ Султан Жанказиев ранее рассказал, что в столице не принимают спонтанных решений при реализации транспортных проектов. По его словам, перед строительством масштабных транспортных проектов, среди которых хорды и рокады, проводился масштабный анализ. Он отметил, что только при наличии транспортной модели можно эти риски оценить, попытаться выработать то решение, которое эти риски минимизирует, при этом обеспечит транспортную связанность.

