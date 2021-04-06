В здании XIX века в Серебряническом переулке проведут капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Таганском районе капитально отремонтируют жилой дом, построенный во второй половине XIX века, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Здание расположено по адресу Серебрянический переулок, дом 9.

"Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта пятиэтажного дома в Таганском районе, построенного в 1860 году по индивидуальному проекту. В рамках проекта планируется провести как внутренние, так и внешние работы, а также заменить коммуникации", – рассказала Яковлева.

Специалистам предстоит обновить фасады, заменить окна, оконные и карнизные отливы, кронштейн для фасадного флагштока и таблички с номерами подъездов.

В подвалах отремонтируют напольную стяжку, покрасят стены и заменят входные двери. На крышах будет обновлено кровельное покрытие, жалюзийные решетки слуховых окон и входных дверей. Также планируется утеплить чердачные перекрытия и сделать настилы на чердаке. Кроме того, отремонтируют электрощитовую и мусорокамеры.

На лестничных площадках планируется обновить напольную плитку, покрасить потолки и стены, установить новый плинтус. В общих пространствах появятся системы водо- и электроснабжения, водоотведения и отопления.

В ведомстве сообщили, что менять планировку здания не будут.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы отметили, что в приоритете – комфорт жильцов дома. Сообщить о нарушении закона о тишине можно, обратившись в диспетчерскую фонда по телефону +7 (495) 695-64-20.

Ранее сообщалось, что в Басманном районе столицы отремонтируют жилой дом, построенный в 1900 году. Специалисты обновят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.