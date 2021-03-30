Мосгорнаследие остановило незаконный ремонт в старинном особняке Масловых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве остановили незаконный ремонт в старинном особняке Масловых на улице Щипок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Сейчас памятник архитектуры находится в частной собственности. Во время проверки хода ремонтных работ по фасадам и кровле, которые должен был проводить владелец здания, сотрудник Мосгорнаследия обнаружил следы несогласованных работ", – говорится в сообщении.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов подчеркнул, что нарушения были допущены в момент проведения одобренных ремонтных работ на фасаде и кровле. До остановки пользователь здания демонтировал наличники и большую часть тесаной доски, а также удалил штукатурку со стен подвала.

В отношении владельца здания возбуждено административное дело. Также Мосгорнаследие выдало предписание о приостановке работ.

В начале марта стало известно, что в Москве отреставрируют Императорский воспитательный дом. Дом стоит на берегу Москвы-реки, сейчас в нем начались противоаварийные работы и подготовка к капитальному ремонту.

