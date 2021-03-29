В Хамовниках отремонтируют крыши исторических зданий

18:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
В районе Хамовники отремонтируют крыши жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Планируется привести в порядок крышу дома по адресу Фрунзенская набережная, дом 8. Здание 1943 года постройки представляет собой образец сталинского ампира, оно возводилось по проекту архитектора Константина Джус-Даниленко. Особенность здания – единый ансамбль с "братом-близнецом", домом № 4.
Кроме того, в Москве запланирован ремонт кирпичного четырехэтажного дома в Сеченовском переулке. Дом № 8 был возведен в 1904 году. Известно, что в 1916–1958 годах в нем жил и работал художник-пейзажист Николай Крымов.
Помимо этого, ремонт крыши будет проведен в Доме архитекторов на Ростовской набережной. Дом строился в 1939 году для Союза архитекторов СССР. Полностью его возвели к 1960 году.
К работе будут допущены только подрядные организации со специальными лицензиями министерства культуры РФ. В домах полностью заменят кровельное покрытие, починят водостоки, обработают деревянные конструкции огнебиозащитными составами.
Согласно плану капитального ремонта, чердачные перекрытия в ряде домов утеплят минераловатными плитами. Это позволит повысить энергоэффективность зданий.
В середине марта стало известно, что в 94 домах Юго-Западного административного округа также планируют обновить крыши. Работы будут идти в течение всего 2021 года по региональной программе капитального ремонта.
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