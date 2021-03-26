В Сокольниках отремонтируют крышу исторического здания

18:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Крышу исторического здания 1927 года постройки в Сокольниках отремонтируют в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Объект располагается по адресу улица Колодезная, дом 7, корпус 2.
В рамках работ будут заменены покрытия скатных кровель и налажена система водостока. Кровля будет новой, поскольку старое покрытие демонтируют.
Уточняется, что специалисты утеплят чердачное перекрытие, что позволит восстановить температурно-влажностный режим. Для этого будут использоваться минераловатные плиты, которые относятся к современным теплоизоляторам. В случае необходимости будут заменены обрешетка, стропила и мауэрлат. Также будут обновлены люки, выходы на чердак и крышу.
Архитекторами комплекса, в который входит данный дом, являются Михаил Мотылев и Анатолий Жуков. Одинаковые пятиэтажные здания возвели в стиле конструктивизма. Второй корпус комплекса до сегодняшнего дня не менял своего вида и остался примером первоначального архитектурного замысла.
Ранее сообщалось, что в жилых домах Юго-Западного административного округа Москвы в течение этого года отремонтируют 94 крыши. В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты приведут в порядок 62 плоские кровли и 32 скатные.
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