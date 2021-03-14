Капитальный ремонт крыш проведут в 94 домах ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В жилых домах Юго-Западного административного округа Москвы в течение этого года отремонтируют 94 крыши, передает портал мэра и правительства столицы.
В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты приведут в порядок 62 плоские кровли и 32 скатные.
Уточняется, что будет заменено покрытие, отремонтирована система водостока, заменены ограждения. На плоских крышах также починят стяжки и системы внутреннего водостока.
Чердачные перекрытия утеплят на скатных крышах. Это позволит восстановить температурный режим, что повысит энергоэффективность здания. При утеплении рабочие будут использовать современный теплоизолятор – минераловатные плиты. Работы будут выполнены из инновационных материалов по современным технологиям, что исключит протечки на долгие годы.
Всего в этом году планируют отремонтировать более 1 300 крыш.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на северо-западе Москвы отремонтируют 55 крыш жилых домов. Всего будет обновлено 48 плоских кровель и семь скатных.
"Спорная территория": "дырявая крыша"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: