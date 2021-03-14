Капитальный ремонт крыш проведут в 94 домах ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В жилых домах Юго-Западного административного округа Москвы в течение этого года отремонтируют 94 крыши, передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты приведут в порядок 62 плоские кровли и 32 скатные.

Уточняется, что будет заменено покрытие, отремонтирована система водостока, заменены ограждения. На плоских крышах также починят стяжки и системы внутреннего водостока.

Чердачные перекрытия утеплят на скатных крышах. Это позволит восстановить температурный режим, что повысит энергоэффективность здания. При утеплении рабочие будут использовать современный теплоизолятор – минераловатные плиты. Работы будут выполнены из инновационных материалов по современным технологиям, что исключит протечки на долгие годы.

Всего в этом году планируют отремонтировать более 1 300 крыш.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на северо-западе Москвы отремонтируют 55 крыш жилых домов. Всего будет обновлено 48 плоских кровель и семь скатных.

