В бывшем доме персидского торговца на Старой Басманной проведут капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Капитальный ремонт проведут в многоквартирном доме на Старой Басманной улице, который ранее принадлежал персидскому торговцу Аджи-Мамеду Усейну ага Аминезарбе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты разрабатывают проектную документацию. И хотя дом не является архитектурным памятником, все работы будут проведены с особой бережностью и тщательностью", – заявил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Илья Байдужий.
По предварительным данным, в порядок будут приведены фасады, выполненные в голландском стиле с элементами модерна. Они украшены узорами, женскими масками – маскаронами и барочными картушами с ориентальной окантовкой. Одна из особенностей здания – островерхий фронтон.
Кроме того, по плану капитального ремонта рабочие обновят подъезды, отремонтируют крышу и заменят устаревшие инженерные коммуникации. Объект приведут в порядок по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Хамовники приведут в порядок многоквартирный дом 1963 года постройки. Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева подтвердила согласование проектной документации, которая подразумевает, в частности, ремонт цоколя и фасада здания.
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