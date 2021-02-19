Капитальный ремонт проведут в доме на улице Строителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт жилого дома состоится на улице Строителей. Работы проведут в доме 4, корпусе 1, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Проект уже согласовали в Москомэкспертизе.

Здание было построено в 1954 году по индивидуальному проекту. Согласно плану предстоящего ремонта, в доме обновят ступени входных групп и кровлю, покрасят стены в подвале, укрепят пол, а также отремонтируют балконы.

В подъездах дома готовятся обновить штукатурку стен и потолка, а также разместить противоскользящее покрытие на ступенях первого этажа. Кроме того, рабочие модернизируют электрощитовую и мусорокамеру строения.

Капитальный ремонт жилого дома на улице Строителей также включает в себя замену систем водоснабжения и водоотведения и ремонт систем электроснабжения и отопления.

В начале февраля заммэра Москвы Петр Бирюков объявил, что за счет городских субсидий в столице отреставрируют девять жилых домов, представляющих собой объекты культурного наследия. Капитальный же ремонт в них проведут из средств, накопленных жителями за счет минимального взноса.

