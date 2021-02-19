Капитальный ремонт проведут в доме на улице Строителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Капитальный ремонт жилого дома состоится на улице Строителей. Работы проведут в доме 4, корпусе 1, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Проект уже согласовали в Москомэкспертизе.
Здание было построено в 1954 году по индивидуальному проекту. Согласно плану предстоящего ремонта, в доме обновят ступени входных групп и кровлю, покрасят стены в подвале, укрепят пол, а также отремонтируют балконы.
В подъездах дома готовятся обновить штукатурку стен и потолка, а также разместить противоскользящее покрытие на ступенях первого этажа. Кроме того, рабочие модернизируют электрощитовую и мусорокамеру строения.
Капитальный ремонт жилого дома на улице Строителей также включает в себя замену систем водоснабжения и водоотведения и ремонт систем электроснабжения и отопления.
В начале февраля заммэра Москвы Петр Бирюков объявил, что за счет городских субсидий в столице отреставрируют девять жилых домов, представляющих собой объекты культурного наследия. Капитальный же ремонт в них проведут из средств, накопленных жителями за счет минимального взноса.
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