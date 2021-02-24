В доме 1963 года постройки в Хамовниках проведут капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном районе Хамовники в многоквартирном доме 1963 года постройки проведут капитальный ремонт, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, проектная документация уже согласована.
"Сегодня в Москве сотни жилых зданий ремонтируются для того, чтобы создать комфортные условия проживания. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта девятиэтажного жилого дома, построенного в 1963 году по индивидуальному проекту в районе Хамовники", – приводятся слова Яковлевой в материале.
Она подчеркнула, что специалисты восстановят цоколь и фасад здания, отремонтируют помещения общего пользования, обновят чердак и подвал жилого дома.
Также планируют заменить входную и подвальную двери, окна на лестничных клетках и в надстройке на крыше, покрасить цоколь, низ и торцы козырька подъезда. Поврежденные вентиляционные шахты на чердаке восстановят, установят двери и обновят металлическое покрытие пожарной лестницы. В подвале запланированы работы по внутренней отделке.
Кроме того, ремонтные работы проведут на лестничных клетках, будут обновлены системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и отопления.
В начале февраля заммэра Москвы Петр Бирюков объявил, что за счет городских субсидий в столице отреставрируют девять жилых домов, представляющих собой объекты культурного наследия. Капитальный же ремонт в них проведут из средств, накопленных жителями за счет минимального взноса. Он отметил, что специалистам предстоит отреставрировать сложные архитектурные элементы, включая лепной декор, штукатурку, тянутые карнизы, барельефы, художественные ограждения балконов и парапетов.
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